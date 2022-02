Saint-André (France) (AFP). MH370: le littoral de Saint-André de La Réunion passé au peigne fin

En gilets jaune fluo, en bleus de travail ou en T-shirts, casquette sur la tête pour se protéger du soleil de plomb, des dizaines de Réunionnais scrutent le rivage de l'île, à l'affût d'éventuels débris du vol MH370. Depuis 7H30 (5H30 heure de Paris) lundi, une centaine de personnes ratissent le littoral oriental de La Réunion, sur une quinzaine de kilomètres. Tous salariés de différentes associations chargées de la protection de l'environnement, ils sont mobilisés sur une zone allant de la rivière du Mât à l'étang Bois rouge, là où a été retrouvé le morceau d'aile identifié par la Malaisie comme appartenant au Boeing 777 de Malaysia Airlines. C'est la mairie de Saint-André, dont dépend cette zone, qui a pris l'initiative de cette "fouille minutieuse". "La mairie de Saint-André nous a demandé d'être solidaires", explique Gérard Agate, vice-président de la plateforme des emplois verts (une structure regroupant plusieurs associations). "On va cibler les endroits où le courant est vraiment fort. On va essayer de retrouver des choses à des endroits où on n'a rien trouvé", ajoute-t-il. Le dispositif est quasiment militaire: Gérard Agate a demandé à ses collègues de se déplacer le long d'une ligne allant du bord de l'eau à la fin de la zone sablonneuse et rocailleuse. Les participants marchent les yeux rivés au sol. Ferrailles, bouts de tissus, papiers, cartons? Ils déposent tout ce qu'ils trouvent dans de grands sacs poubelles. Parmi les trouvailles, des bouteilles d'eau minérale où figurent des idéogrammes. "J'ai trouvé un objet qui ressemble à un jouet chinois. C'est peut-être la mer qui l'a rejeté", s'exclame Benjamin Banon. Il montre une figurine en plastique à l?effigie de Psy, le chanteur sud-coréen interprète en 2012 du tube planétaire Gangnam Style. "J'espère avoir trouvé des débris que les gens attendent", commente ce père de famille de 51 ans. - 'Ca aura au moins servi à nettoyer le rivage' - "On ramasse tout ce qu?on trouve. On récupère vraiment tout. Ensuite on donnera tout aux policiers de Saint-André. C?est à eux de trier pour voir si ça appartenait à l?avion", affirme Gérard Agate. Il a prévu d'entreposer tous les sacs poubelles au parc du Colosse, une aire de repos et de pique-nique situé non loin de là. "Nous n'allons pas récupérer les déchets et nous n'allons pas les trier. Ce n'est pas la police qui est chargée de l'enquête, mais la gendarmerie", commente cependant une source policière. "De vendredi à dimanche, des patrouilles de police à pied ont ratissé à fond tout le littoral de Saint-André. Si d'autres personnes veulent faire de nouvelles recherches, pourquoi pas", ajoute la même source. Dimanche les policiers ont trouvé, non loin de l'étang Bois Rouge, un débris en matière composite qui pourrait provenir d'un plancher. "Nous l'avons remis aux gendarmes", indique la source policière. Des bouteilles portant des inscriptions en malaisien et des idéogrammes ont également été retrouvées par la police. "Mais il faut être prudent, on ne sait pas si ces bouteilles n'ont pas été jetées de bateaux qui passaient au large de l'île". Ce lundi matin, dans la zone de l'étang Bois Rouge où a été retrouvé le fragment d'aile, l'association 3E s'active également. "Comme tous les jours", lance un peu agacé l'un des salariés. Il fait partie de ceux qui ont aidé Johnny Bègue - celui qui a trouvé le morceau d'aile -, à remonter le débris sur la rive. "On fait notre boulot de nettoyage comme on le fait tout le temps. Bien sûr, si on trouve quelque chose, on avertira les gendarmes". "Si les gens ne jetaient pas leurs saletés un peu partout, on n'aurait pas eu besoin de faire tout ce tralala, on aurait vu de suite s'il y avait des débris d'avion", s'exaspère un promeneur en regardant les salariés transporter des sacs pleins à ras bord de détritus. "Enfin cela aura au moins servi à nettoyer le rivage", soupire le promeneur avant de reprendre sa marche.

