Paris (AFP). Le déploiement de Windows 10 se passe bien selon Microsoft

Le déploiement de la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft Windows 10 "se passe bien", a déclaré mercredi l'entreprise, qui espère faire oublier les erreurs de la version précédente et son échec à négocier le virage des smartphones. "C'est la première fois qu'on essaie de faire un tel déploiement mais pour le moment, tout se passe bien, il y a beaucoup d'intérêt", a assuré à l'AFP un porte-parole de Microsoft, tout en prévenant que "cela va prendre du temps" pour mettre à jour les 1,5 milliard d'utilisateurs de Windows. L'entreprise a refusé de communiquer des chiffres sur le nombre d'utilisateurs ayant réservé ou effectué la mise à jour dès la première journée de lancement. "Des dizaines de millions de gens ont réservé et nous sommes en train de les servir au moment où on se parle, en France, en Asie, où cela a déjà commencé", et dans près de 190 pays, a toutefois précisé le président de Microsoft France, Alain Crozier, dans un entretien diffusé sur BFM Business mercredi. Cinq millions d'utilisateurs ont déjà pu tester une version bêta de Windows 10. Pour accélérer son adoption, Microsoft offre dès ce mercredi, et pour la première fois, une mise à jour gratuite pour les utilisateurs des versions précédentes (Windows 7 et 8). Les fabricants d'ordinateurs continueront, eux, de payer pour pré-installer le logiciel sur leurs appareils, des licences qui représentent le plus gros des recettes du groupe de Redmond. Alors que la première vague de lancement a débuté dans 190 pays, le président de Microsoft, Satya Nadella, a indiqué dans une vidéo postée sur son compte Twitter se trouver actuellement au Kenya pour suivre son déploiement. "Réveil à Nanyuki, Kenya, pour le début de Windows 10 inspiré ici par les étudiants et les éducateurs #UpgradeYourWorld (Mets à jour ton monde)". Dans une interview diffusée mercredi sur la BBC, M. Nadella a estimé que Windows 10 "n'était pas seulement une nouvelle version (du système d'exploitation), mais le début d'une nouvelle ère". Au-delà de la réintroduction symbolique du "menu démarrer", dont la disparition sous Windows 8 avait désarçonné beaucoup d'utilisateurs de longue date, Windows 10 est censé redresser la barre et équiper un milliard d'appareils d'ici à 2018. Contrairement à ses prédécesseurs qui se déclinaient en différentes variantes selon le type d'appareil visé, Windows 10 se veut universel, adapté au PC comme au smartphone en passant par la console de jeux vidéo Xbox ou les lunettes de réalité virtuelle. De nouvelles fonctionnalités sont aussi incluses, comme l'identification biométrique ou les commandes tactiles, ainsi que l'assistant vocal Cortana (rival de Siri chez Apple) ou le navigateur Edge (remplaçant d'Internet Explorer).

