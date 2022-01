Rome (AFP). Trafic sérieusement perturbé à l'aéroport de Rome à la suite d'un incendie

Un incendie à proximité de l'aéroport de Rome-Fiumicino, le plus grand de la capitale italienne, a contraint les autorités à suspendre mercredi après-midi tous les décollages, mais le retour à la normale pourrait intervenir prochainement, a annoncé l'autorité de l'aviation civile. La décision a été prise par l'autorité aéroportuaire à la suite de l'incendie d'une pinède, voisine des pistes de l'aéroport de Fiumicino, a précisé de son côté la compagnie italienne Alitalia. Interrogée par l'AFP, l'Autorité italienne de l'aviation civile (Enac) a toutefois précisé que la situation était en voie de se normaliser, et que certains vols allaient bientôt être à nouveau autorisés à décoller. Au moins six équipes de pompiers, en plus de celles de l'aéroport, sont intervenues pour lutter contre cet incendie qui s'étend sur un front de près d'un kilomètre, a déclaré un porte-parole des pompiers à l'AFP. Deux avions Canadair et deux hélicoptères spécialisés dans la lutte anti-incendie ont également été mobilisés. En milieu d'après-midi, les fumées étaient désormais moins épaisses et pourraient aider au retour à la normale, selon les pompiers. L'activité de l'aéroport de Rome-Fiumicino avait déjà été sérieusement perturbée début mai par un incendie dans le terminal 3, obligeant une réduction de près de 40% des vols pendant des semaines.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire