New York (AFP). Etats-Unis: Uun enfant de huit ans greffé des deux mains

Un petit garçon de huit ans a reçu une greffe des deux mains, une première au monde pour un enfant, a annoncé mardi l'hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) où s'est déroulée cette intervention. L'équipe a greffé les deux mains et avant-bras d'un donneur au petit garçon, Zion Harvey. Originaire de Baltimore, il avait dû être amputé des deux mains et des deux pieds, et avait subi une greffe de rein il y a plusieurs années à la suite d'une grave infection. Enfant brillant et précoce, il marche aujourd'hui avec des prothèses, et avait selon les médecins réussi à apprendre à manger, écrire et même jouer à des jeux vidéo sans mains. Il leur a déjà dit qu'il avait hâte de pouvoir lancer un ballon avec ses nouvelles mains. L'opération, menée récemment par une équipe médicale multi-disciplinaire de 40 personnes, a duré plus de 10 heures, a précisé l'hôpital, ajoutant que cette opération était une collaboration entre les chirurgiens du CHOP et de Penn Medicine. L'équipe, répartie en quatre unités, a utilisé des plaques et des vis pour fixer les os. Elle a ensuite délicatement reconnecté les artères et les veines, puis une fois que la circulation sanguine a été établie, les chirurgiens ont connecté les tendons et les muscles, puis les nerfs. Le petit garçon avait été retenu pour cette double greffe en raison de sa condition médicale particulière: "La greffe d'un rein à la suite de son infection en fait un bon candidat pour une transplantation car il prend déjà des médicaments pour empêcher le rejet de ce nouvel organe", a expliqué le Dr Benjamin Chang, co-directeur de programme de greffe de mains à l'hôpital des enfants de Philadelphie. L'enfant continue à recevoir tous les jours des médicaments anti-rejet. Les médecins espèrent que Zion Harvey pourra retourner chez lui à Baltimore dans quelques semaines. "Cette opération est le résultat d'années d'entraînement, suivies par des mois de préparation par une équipe remarquable", a commenté le directeur du programme de greffe des mains de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, qui a dirigé l'opération, Scott Levin. M. Levin est aussi président du département de chirurgie orthopédique de Penn Medicine. L'équipe a tenu à rendre hommage à la "générosité du donneur et de sa famille", sans laquelle cette opération n'aurait pas pu avoir lieu. "Nous les remercions pour leur altruisme et pour ce don qui a rendu cette opération possible", a commenté Richard Hasz, un responsable du programme "Gift of Life donor", sans donner d'autres précisions sur le donneur. La première greffe des deux mains et des deux avant-bras avait eu lieu en janvier 2000 à Lyon, en France. Le patient était un peintre en bâtiment de 33 ans qui avait été amputé après s'être gravement blessé dans l'explosion d'une fusée artisanale.

