Paris (AFP). Fifa: Platini: l'ancien numéro 10 veut devenir numéro 1

Le Français Michel Platini veut devenir le leader du football mondial: il s'est porté candidat mercredi à la présidence de la Fifa, empêtrée dans un immense scandale de corruption, et sera le grandissime favori à la succession de Joseph Blatter lors de l'élection le 26 février 2016. Le président de l'UEFA, 60 ans, a officialisé sa décision dans une lettre aux 209 fédérations membres de la Fifa, rendue publique par l'instance européenne. "Cela a été une décision très personnelle, et mûrement réfléchie", a indiqué l'ancien triple Ballon d'Or, ajoutant vouloir ?uvrer pour "les intérêts du football" et rendre à la Fifa "sa dignité et la position qu'elle mérite". "Il y a des moments où vous devez prendre votre destin en mains. Je suis arrivé à l'un de ces moments décisifs", a-t-il poursuivi. La décision de l'ancien N.10 et capitaine de l'équipe de France est le dénouement logique d'un long feuilleton débuté le 2 juin avec la démission surprise de Sepp Blatter, quatre jours seulement après sa réélection pour un 5e mandat à la tête de la Fifa. Adversaire N.1 du Suisse de 79 ans, qu'il avait appelé à se retirer, Michel Platini apparaissait d'emblée comme le prétendant naturel au trône occupé par Blatter depuis 1998. Mais le Français a ménagé l'incertitude, prenant le temps de sonder les différentes Confédérations avant de se lancer dans la course. Platini a déjà le soutien de quatre des six Confédérations, à l'exception de l'Afrique (CAF) et de l'Océanie (OCF), selon une source proche. Et il n'a pas grand chose à craindre des candidats déjà déclarés. - La voie est libre - L'ancienne légende brésilienne Zico, surnommé le "Pelé blanc" du temps de sa splendeur, ne dispose d'aucune assise au sein des instances internationales. Le président de la Fédération libérienne de football, Musa Bility, est inconnu hors des cercles africains. Quant au prince jordanien Ali Bin Hussein, opposant malheureux de Blatter en mai et qui s'était dit "prêt" à retenter sa chance, il devrait se ranger derrière Platini et la candidature venue de l'UEFA, son principal allié il y a deux mois. L'option Diego Maradona, qui s'est déclaré intéressé, est quant à elle totalement farfelue. Platini a en outre pris le soin de s'afficher avec le Koweïtien Ahmad al-Fahad al-Sabah, très influent à la Fifa et au CIO. Cela pourrait dissuader le puissant Sud-Coréen Chung Mong-Joon, héritier du groupe industriel Hyundai et personnalité incontournable du football asiatique (ancien vice-président de la Fifa jusqu'en 2011), de se lancer. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 26 octobre, soit quatre mois avant le congrès électif. Un prétendant devra avoir recueilli l'aval d'au moins cinq des 209 associations membres de la Fifa et une enquête sera menée par sa commission d'éthique sur chaque postulant. La voie paraît donc libre pour Platini, qui aura tout de même deux écueils à surmonter. Primo, son vote en faveur du Qatar pour l'attribution du Mondial-2022, sur laquelle enquête la justice suisse. Deuxio, les bâtons que Blatter pourrait être tenté de lui mettre dans les roues en coulisses. Le choix du 26 février 2016 pour le scrutin électif a déjà été interprété par le clan Platini comme une première manoeuvre, Blatter voulant prendre le temps de préparer sa sortie et de peser sur sa succession. - Réformer -

