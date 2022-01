Paris (AFP). Foot: Michel Platini se porte candidat à la présidence de la Fifa

Le Français Michel Platini, président de l'UEFA, a annoncé mercredi sa candidature à la tête de la Fédération internationale de football (Fifa), engluée dans un immense scandale de corruption, pour succéder au Suisse Joseph Blatter. L'élection se déroulera lors du Congrès électif extraordinaire prévu le 26 février 2016. Platini s'annonce comme le grand favori du scrutin. Michel Platini, âgé de 60 ans, a officialisé sa décision dans une lettre envoyée aux 209 membres de la Fifa et rendue publique par l'UEFA. "Cela a été une décision très personnelle, et mûrement réfléchie", a-t-il indiqué, ajoutant vouloir ?uvrer pour "les intérêts du football" et rendre à la Fifa "sa dignité et la position qu'elle mérite". "Il y a des moments où vous devez prendre votre destin en mains. Je suis arrivé à l'un de ces moments décisifs", a-t-il poursuivi. La Fifa traverse la plus grave crise de son histoire depuis l'arrestation en Suisse le 27 mai de sept membres de son comité exécutif, à trois jours de la réélection de Blatter pour un 5e mandat. Le Suisse avait fini par démissionner le 2 juin. Les autres candidats déclarés semblent n'avoir que peu de chances d'inquiéter Platini. L'ancienne légende brésilienne Zico, surnommé le "Pelé blanc" du temps de sa splendeur, ne dispose d'aucune assise au sein des instances internationales. Le président de la Fédération libérienne de football, Musa Bility, est inconnu hors des cercles africains. Quant au prince jordanien Ali Bin Hussein, opposant malheureux de Blatter en mai et qui s'était dit "prêt" à retenter sa chance, il devrait se ranger derrière Platini et la candidature venue de l'UEFA, son principal allié il y a deux mois. L'option Diego Maradona, qui s'est déclaré intéressé, est quant à elle totalement farfelue. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 26 octobre, soit quatre mois avant le congrès électif. Un prétendant devra avoir recueilli l'aval d'au moins cinq associations membres de la Fifa (sur 209) et une enquête d'habilitation sera menée par la commission d'éthique de la Fédération internationale sur chaque postulant.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire