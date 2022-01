Hwange (Zimbabwe) (AFP). Mort du lion Cecil: deux Zimbabwéens attendus devant le juge sans leur client américain

Un organisateur de safari de grande chasse et un compatriote zimbabwéen devaient comparaître mercredi accusés de braconnage après une expédition de chasse qui s'est soldée par la mort d'un lion protégé, vedette de la grande réserve de Hwange et tiré à l'arc par un riche client américain. Grand absent de cette audience qui devait se tenir au tribunal de Hwange, en bordure du parc, le chasseur américain Walter James Palmer a quitté le Zimbabwe bien avant que le scandale n'éclate il y a quelques jours. Selon une source proche du dossier, il n'a passé qu'une semaine dans le pays début juillet, et c'est après son départ que les autorités du parc et défenseurs de la nature ont alerté sur la mort du lion, remarquable pour sa crinière noire, commune au lion d'Abyssinie endémique en Ethiopie mais rare en Afrique australe. Chouchou des dizaines de milliers d'amateurs de safari photo qui visitent Hwange chaque année, ce lion mâle baptisé Cecil avait 13 ans et était né dans le parc. Dans un communiqué mardi aux Etats-Unis, M. Palmer, dentiste de profession, a exprimé ses regrets mais s'est défaussé sur ses intermédiaires, expliquant qu'il avait fait "confiance à l'expertise des guides locaux professionnels afin de chasser dans un cadre légal". Au petit tribunal de Hwange, seuls Theo Bronkhorst, un organisateur de grandes chasses de léopards ayant pignon sur rue, et son compatriote Honest Tyrone Ndlovu, patientaient dans une salle d'attente, après leur arrivée, libres et sans menotte. M. Ndlovu est le propriétaire de la ferme où la dépouille du lion a été retrouvée au début du mois grâce à l'émetteur GPS installé sur le collier du lion. Insistant sur sa bonne foi, M. Palmer a affirmé mardi ne pas avoir été contacté par les autorités zimbabwéennes ou américaines mais être disponible pour "les aider dans leurs enquêtes". Toutefois, selon l'ONG Zimbabwe Conservation Task Force (ZCTF), les chasseurs auraient tenté en vain de détruire le collier, avant de dépecer et décapiter l'animal pour en faire un trophée. - 40 heures de traque - Et la ligne de défense de l'Américain laisse plusieurs questions en suspens: ce chasseur confirmé a-t-il remarqué la crinière noire du lion, une rareté en Afrique Australe ? Les intermédiaires locaux ont-ils produit de faux documents pour le convaincre de la légalité de la chasse ? Le chasseur est également resté muet au sujet des 40 heures de traque qui ont été nécessaires, selon l'ONG, pour achever le lion après qu'il eut été blessé d'une flèche. Il n'a rien dit non plus des 50.000 dollars qu'il aurait payé à ses prestataires. Violemment pris à parti, il a dû fermer ses comptes Twitter et Facebook après un flot d'attaques virulentes tandis que des défenseurs de la nature sont venus exprimer leur indignation en déposant devant son cabinet force peluches et fleurs en hommage au lion. L'association de défense des droits des animaux PETA a demandé via un communiqué que M. Palmer soit "extradé, jugé, et de préférence pendu", pour avoir abattu Cecil. M. Palmer avait fait parler de lui à propos de son engouement pour la chasse à l'arc, présentée comme plus loyale et plus respectueuse de la nature. L'Afrique australe, célèbre pour ses immenses réserves animalières riches en félins, éléphants et autres rhinocéros, attire des chasseurs du monde entier. Encadrée et parfaitement légale cette chasse est une source importante de revenus dans la région mais aussi de polémiques. Au Zimbabwe, la chasse n'est autorisée que dans les réserves privées et suivant certains quotas, mais pas dans les parcs nationaux comme Hwange. Selon l'ONG ZCTF, le lion Cecil aurait été attiré hors du parc grâce à une carcasse attachée à un véhicule, après avoir été repéré de nuit à l'aide d'un spot lumineux.

