Mobilisation agricole: des contrôles prévus sur les marchandises au port du Havre

Dans la matinée du mercredi 29 juillet, les syndicats agricole FNSEA (Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles) et les JA (Jeunes agriculteurs), des départements du Calvados, de l'Eure, de l'Orne et de Seine-Maritime, se réunissent pour effectuer des contrôles au port du Havre. Près de 250 manifestants vont contrôler les hangars à la limite de la zone portuaire. "Nous allons contrôler l'origine de la viande qui est en transit au Havre puis vérifier leurs destinataires", indique Guillaume Burel, président des JA de Seine-Maritime.

"Certaines entreprises françaises ne jouent pas le jeu"

Le but de cette manœuvre est d'en savoir plus sur l'origine de certains produits dits "made in France". "Certaines entreprises ne jouent pas le jeu, la viande vient de l'étranger, part du Havre vers des usines de reconditionnement pour ensuite être estampillée frabriquée en France", explique le président des JA. Cette production provenant de l'étranger n'est pas soumise aux mêmes charges que les agriculteurs français, et l'étiquetage actuel n'indique pas aux consommateurs son lieu de production.

Et Guillaume Burel pense trouver de belles "surprises" lors de son inspection : "On s'attend à tout, hier on a bien retrouvé du bœuf espagnol et du lapin chinois dans les cuisines de la préfécture !"

Des filtres vont également être mis en place dans le but de contrôler le contenu des camions frigorifiques.