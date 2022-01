Ouistreham expérimente les consignes de plage

Elles ont été installées il y a quelques jours et sont censées permettre aux touristes et autres habitués du bord de mer de mettre en sécurité leurs effets personnels lors de la baignade. Un service... payant. Ecoutez Robert Pujol, maire adjoint en charge des finances et de l'aménagement de la plage :

Robert Pujol Impossible de lire le son.

Marie-Christine, habitante de Ouistreham, est elle en tout cas déjà conquise.

Marie-Christine Impossible de lire le son.

Si l'expérience est concluante, la mairie n'exclut pas d'installer d'autre consignes de plage à différents endroits de son littoral.