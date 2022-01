Packa et Poya, les deux pandas roux nouvelles stars du parc de Clères

Ces deux jeunes frères, âgés d'un an, arrivent en provenance du zoo belge de Planckendael. Très convoités par les parcs zoologiques, ils étaient attendus depuis longtemps à Clères : "Cela fait quatre ans que nous sommes sur la liste d'attente pour les avoir, explique Julie Lévrier, responsable scientifique du parc. En voie de disparition dans la nature, ces animaux sont très demandés par les zoos."

Un enclos adapté à leurs besoins

L'arrivée de Packa et Poya est donc un véritable événement dans ce parc seinomarin. Après une mise en quarantaine de trois mois, les deux pandas roux (qui, contrairement à ce que leur nom indique, ont des pattes d'ours ainsi que leur démarche) ont intégré ce week-end leur nouvel enclos. "Cela a nécessité plus de deux mois de travaux pour aménager cet enclos qui tente de reproduire le plus fidèlement possible leur habitat naturel. On peut y trouver du bambou élevé en pépinière pour les nourrir, des arbres, des graminés, une grotte pour qu'ils se mettent au frais l'été... Ils ont de quoi farfouiller ici et ils se sont très bien adaptés", se réjouit Julie Lévrier. Une adaptation éclair qui dépend également de l'environnement : "Ce sont des animaux qui vivent dans des forêts tempérées, dans l'Himalaya, en Chine... Ils préfèrent le fraîcheur à la chaleur. Donc, en Normandie, ils sont bien !"

Une espèce menacée

Si ces pandas font le bonheur des visiteurs, la mission finale des parcs zoologiques reste de réintroduire si possible ces espèces dans leur milieu naturel. Pour l'heure, c'est impossible : "Les pandas sont menacés. Ils sont chassés pour leur fourrure et victimes de la déforestation qui détruit leur habitat naturel", souligne Julie Lévrier. Résultat : Packa et Poya ne connaîtront pas la vie sauvage. "Leur réintroduction concerne plutôt leur descendance." De descendance, il est en effet question puisque le parc de Clères envisage d'envoyer l'un des frères dans un autre zoo et d'amener une femelle pour donner vie à des petits pandas. Bientôt des petits Packa à Clères ?