Paris (AFP). Conflit LFP/FFF: le Conseil d'Etat tranchera le 13 août

L'action en référé de la Ligue de football professionnel auprès du Conseil d'Etat, après l'annulation par le Comité exécutif de la Fédération (FFF) du principe de deux montées, deux descentes entre la L1 et la L2, sera jugée le 13 août à 10h00, a appris lundi l'AFP auprès de l'institution. "La LFP a bien déposé sa demande et la décision sera prise le 13 août à partir de 10h00", a affirmé le Bureau des Référés de la plus haute juridiction administrative en France. Les championnats de Ligue 2 et de Ligue 1 auront débuté, respectivement ce vendredi et le 7 août. Jeudi dernier, après que le Comité exécutif de la Fédération a décidé d'annuler le principe de deux montées, deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2 adopté par la Ligue, celle-ci avait annoncé, par la voix de son président Frédéric Thiriez, sa volonté de saisir "en référé le Conseil d'Etat" pour infirmer cette décision. Les clubs de L1 se sont associés à l'action, estimant qu'"en annulant cette décision, largement majoritaire au sein même de l'ensemble des instances du football professionnel, le Comex de la FFF a commis un véritable abus de pouvoir". Comme l'a déclaré M. Thiriez, "une crise majeure" ébranle les instances dirigeantes, qui s'opposent désormais autant que les présidents de clubs de L1 et de L2.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire