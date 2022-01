Budapest (AFP). F1: Sebastian Vettel (Ferrari) remporte le GP de Hongrie

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, dimanche sur le Hungaroring, sa 2e victoire cette année, devant les Red Bull du Russe Daniil Kvyat et de l'Australien Daniel Ricciardo. "Merci Jules, cette victoire est pour toi. On sait tous qu'un jour tu aurais fait partie de cette équipe", a dit Vettel dans sa radio de bord, après avoir passé la ligne d'arrivée d'une course haletante, riche en rebondissements. "Oui, c'était pour Jules", a dit Kvyat, 21 ans, après avoir obtenu le premier podium de sa carrière en F1, le premier cette saison d'une Red Bull à moteur Renault. Le départ avait été précédé d'un poignant hommage, sur la grille, en présence de la famille de Jules Bianchi, décédé le 17 juillet, à l'âge de 25 ans, des suites de son accident début octobre au GP du Japon. C'était une course folle, pour faire honneur à Bianchi, comme l'avaient promis les pilotes dès jeudi en arrivant sur le Hungaroring. Les deux pilotes Mercedes, qui avaient terminé sur le podium lors des neuf courses précédentes, ont terminé dans les points, mais très loin, après une cascade d'incidents. Au classement du championnat, Hamilton (6e) creuse un peu l'écart sur Rosberg (8e) et compte désormais 21 points d'avance sur son coéquipier allemand. Les places d'honneur, comme deux autres symboles forts en cette journée de F1 vraiment pas comme les autres, ont été prises par Max Verstappen (Toro Rosso), 4e à 17 ans, un autre représentant de la nouvelle génération, et Fernando Alonso (McLaren), 5e. Le double champion du monde espagnol, ex-pilote Ferrari, était trop bouleversé pour assister mardi dernier à Nice aux obsèques de Jules.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire