Saint-Pétersbourg (AFP). Mondial-2018: la France devra passer à l'Oranje

La France devra dominer les Pays-Pas, 3e de la dernière édition et son adversaire le plus coriace dans son groupe de qualifications, pour se frayer un chemin jusqu'à la Coupe du monde en Russie en 2018. Les Bleus, retombés à la 22e place du classement Fifa et versés dans le chapeau 2, avaient tout à craindre du tirage au sort effectué samedi à Saint-Pétersbourg. Ils évitent finalement des cadors tels que l'Allemagne, championne du monde en titre, les Diables Rouges belges, force montante du Vieux Continent, le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Espagne et les imprévisibles Anglais. Mais pas sûr qu'ils aient gagné au change avec les Oranje, leur principal opposant dans la poule A (avec la Suède, la Bulgarie, le Bélarus et le Luxembourg). Demi-finalistes du Mondial-2014, finalistes en 2010, les Néerlandais ne seront pas de simples faire-valoir pour les troupes de Didier Deschamps, qui auront un avant-goût de cette double confrontation le 25 mars 2016 en match préparatoire à l'Euro. La dernière confrontation entre les deux pays avait tourné à l'avantage des Bleus, faciles vainqueurs 2-0 au Stade de France en mars 2014. En dehors des Pays-Bas, le reste du parcours des Français ne devrait pas comporter de trop grosses difficultés et il faudrait une énorme surprise pour que la première place, qualificative directement pour la Russie, échappe à l'une de ces deux nations. Le 2e du groupe disputera des barrages aller et retour en novembre 2017. La Suède sera l'outsider de la poule mais il semble peu probable que sa superstar Zlatan Ibrahimovic, qui aura 35 ans en octobre 2016, soit encore de la partie à ce moment-là. Il y a tout de même une jeune génération prometteuse chez les Nordiques puisque les Espoirs viennent tout juste d'être sacrés champions d'Europe. - Souviens-toi de la Bulgarie - La Bulgarie rappellera forcément de mauvais souvenirs aux Français et à Didier Deschamps. Ce pays, retombé depuis dans l'anonymat, les a privés de Coupe du monde aux États-Unis en novembre 2013 lors d'une défaite mémorable au Parc des Princes (2-1). Le sélectionneur des Bleus était sur la pelouse à l'époque et voudra sans doute prendre une petite revanche sur les Bulgares. Le Bélarus a donné du fil à retordre à Laurent Blanc sur la route de l'Euro-2012 (défaite à domicile, nul à Minsk) et à Deschamps au cours des qualifications pour le Mondial-2014 mais les Bleus restent tout de même sur deux succès (3-1, 4-2). Quant au Luxembourg, il servira de sparring-partner et permettra de soigner la différence de buts. Au rayon "groupe de la mort", il faudra surveiller le duel entre l'Espagne et l'Italie dans la poule G (avec Albanie, Israël, Macédoine, Liechtenstein). La Roja est en perte de vitesse (élimination au 1er tour au Mondial-2014) après avoir régné sur le monde de 2008 à 2012 (deux Euros, un Mondial) mais reste une référence. Quant aux Italiens, ils doivent eux aussi se remettre en selle après leur sortie de route prématurée au Brésil. Le tenant du titre allemand n'a rien à craindre de la République tchèque, de l'Irlande du Nord, de la Norvège, de l'Azerbaïdjan et de Saint-Marin dans le groupe C. Le Portugal est également bien loti dans la poule B (Suisse, Hongrie, Îles Féroé, Lettonie, Andorre), tout comme l'Angleterre (Slovaquie, Écosse, Slovénie, Lituanie, Malte) et la Belgique (Bosnie, Grèce, Estonie, Chypre). Les rencontres de la zone Europe seront disputées du 4 septembre 2016 au 10 octobre 2017, les neuf vainqueurs de groupe obtenant leur sésame pour la Russie, les 8 meilleurs deuxièmes étant reversés en barrages en novembre 2017.

