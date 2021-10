Nucléaire : rassemblement à 15h

Celui-ci devrait se caractériser par une chaîne humaine reliant le chantier de l'EPR et le monument aux irradiés.

A noter par ailleurs que le Conseil régional de Basse Normandie a rejeté hier la motion proposée par le groupe Europe Ecologie - Les Verts (EE-LV) demandant un moratoire sur le chantier EPR de Flamanville.

"On a vu dans le débat sur la motion que nous avons proposée sur l'EPR un certain décalage entre les propos privés, dans les couloirs, de certains élus et leurs postures publiques. Pour ce qui nous concerne, nous faisons les choses plus simplement : quand nous sommes d'accord, nous votons pour", a indiqué Mickaël Marie pour Europe Ecologie Les Verts.