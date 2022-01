Istanbul (AFP). Turquie: le gouvernement confirme des frappes contre le PKK en Irak

Les avions de combat turcs ont frappé dans la nuit de vendredi à samedi sept objectifs des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans leurs bases arrières du nord de l'Irak, a confirmé le gouvernement dans un communiqué. Les opérations aériennes se sont également poursuivies contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) sur le territoire syrien, selon le texte des services du Premier ministre Ahmet Davutoglu, qui ne précise pas le nombre de cibles visées. "Des attaques ont été menées contre des objectifs du groupe terroriste Daech (acronyme arabe de l'EI) en Syrie et du groupe terroriste PKK dans le nord de l'Irak", ajoute le communiqué publié samedi matin sur le site internet du chef du gouvernement. Parmi les objectgifs du PKK visés figurent des "abris, hangars, cavernes et installations logistiques remplies de munition", selon le texte. Les autorités turques ont également indiqué que, en marge de l'opération aérienne menée par les avions F16 depuis leur base de Diyarbakir (sud-est), l'artillerie turque avait également ouvert le feu sur des objectifs de l'EI et du PKK. Longtemps critiquée pour son inertie vis-à-vis des groupes radicaux hostiles au régime syrien, la Turquie s'est résolument engagée dans la lutte contre le mouvement jihadiste en menant vendredi à l'aube un premie raid aérien contre le groupe jihadiste sur le territoire syrien. Ce changement de stratégie est intervenu dans la foulée de l'attentat suicide, attribué à l'EI, qui a fait 32 morts et une centaine de blessés lundi dans la ville de Suruç, près de la frontière syrienne. Depuis lundi, le PKK a multiplié les attaques contre les forces de l'ordre turques, en riposte a-t-il dit à l'attaque de Suruç qui a visé des jeunes militants de gauche proches de la cause kurde. Les frappes aériennes turques de vendredi soir menacent de faire voler en éclats le processus de paix engagé entre le gouvernement et les rebelles kurdes à l'automne 2012. Depuis plus de deux ans, un cessez-le-feu était globalement respecté entre les deux parties.

