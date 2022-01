Istanbul (AFP). Nouvelles missions aériennes turques contre des objectifs jihadistes en Syrie

Des avions militaires turcs ont mené vendredi soir une deuxième série de frappes aériennes contre des cibles du groupe jihadiste Etat islamique (EI) sur le territoire syrien, ont rapporté les chaînes d'information NTV et CNN-Türk. Vendredi matin, des chasseurs F16 avaient mené pour la première fois un raid contre l'EI en Syrie, quatre jours après un attentat suicide meurtrier attribué aux jihadistes, perpétré à Suruç (sud). D'autres avions qui ont décollé vendredi soir de la base de Diyarbakir (sud-est) ont frappé plusieurs camps des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak, selon les télévisions turques. Le PKK a revendiqué l'assassinat de deux policiers en représailles à l'attentat de Suruç, près de la frontière syrienne, qui a visé lundi des jeunes militants de gauche proches de la cause kurde. Les autorités turques ont mené vendredi dans seize provinces du pays un vaste coup de filet contre l'EI et le PKK, qui s'est soldée par l'arrestation de près de 300 personnes.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire