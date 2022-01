Istanbul (AFP). Turquie: nouvelle vague de frappes en cours contre l'EI et le PKK

De nouvelles frappes aériennes et terrestres turques étaient en cours samedi contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak, a annoncé le Premier ministre Ahmet Davutoglu. "Nous avons donné des instruction pour une troisième série de frappes en Syrie et en Irak. Des opérations aériennes et terrestres sont actuellement en cours", a déclaré M. Davutoglu devant la presse à Ankara.

