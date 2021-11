Beyrouth (AFP). Syrie: intenses bombardements turcs de positions kurdes au nord d'Alep

"La Turquie bombarde des zones kurdes au nord d'Alep, dans sa plus forte attaque contre ces zones depuis qu'elle a commencé à bombarder leurs positions il y a quelques jours", a indiqué l'ONG. Les bombardements duraient depuis plus de cinq heures et se poursuivaient, selon l'ONG. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, a précisé à l'AFP que les bombardements visaient le bastion kurde d'Afrin, et non plus seulement les zones contrôlées depuis peu par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition arabo-kurde largement dominée par les Unités de protection du peuple kurde (YPG). Appuyées par les raids aériens russes, les FDS se sont emparées de plusieurs localités qui étaient contrôlées par les rebelles dans le nord de la province d'Alep, non loin de la frontière turque. L'avancée des FDS alarme la Turquie qui les bombarde depuis samedi. Ankara a frappé pour la première fois jeudi la ville d'Afrin, où deux civils ont été tués et 28 autres blessés, selon M. Abdel Rahmane. La province d'Alep est désormais partagée en plusieurs bandes depuis la frontière turque: les rebelles sont au nord, talonnés par les kurdes plus au sud, puis ensuite se trouvent les forces prorégime qui contrôlent la majorité sud de la province, alors que le groupe jihadiste Etat islamique (EI) contrôle des secteurs à l'est.

