Washington (AFP). Fusillade en Louisiane: trois morts, dont le tireur, et sept blessés

Un homme a ouvert le feu jeudi dans un cinéma de Louisiane (sud des Etats-Unis), tuant deux personnes et en blessant sept autres, avant de mettre fin à ses jours, a annoncé la police. La fusillade a eu lieu dans le cinéma Grand 16 de la ville de Lafayette pendant la projection de la comédie "Crazy Amy" ("Trainwreck" en version originale). Le tireur a été décrit par la police lors d'une conférence de presse comme un homme blanc âgé d'une cinquantaine d'années et qui serait décédé d'une blessure infligée à lui-même. Des images de télévision montraient des dizaines de voitures de police et d'ambulances devant le cinéma. Les blessés ont été transportés à l'hôpital, a dit Clay Henry, du service Acadian Ambulance, à la chaîne de télévision CNN. "Prières pour Lafayette au Grand Theater. Discute avec le colonel de la police d'Etat à propos de la fusillade à Lafayette", a tweeté le gouverneur de Louisiane et candidat aux primaires républicaines Bobby Jindal, arrivé sur place. L'actrice Amy Schumer, tête d'affiche de la comédie potache de Judd Apatow projetée au moment de la fusillade, s'est dite "le c?ur brisé" sur Twitter. Cette fusillade intervient alors qu'un jury du Colorado délibère pour condamner ou non à mort un jeune homme reconnu coupable du meurtre de 12 personnes lors d'une fusillade dans un cinéma d'Aurora en juillet 2012 pendant la projection du film de Batman "The Dark Knight Rises".

