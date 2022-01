Zoo de Jurques (Calvados) : trouvez un prénom pour le bébé panthère des neiges

Plus de 200 propositions ont déjà été envoyées via la page Facebook du Zoo de Jurques ! Et les idées ne manquent pas : Snow, Flocon, Ice ou encore Olaf, en référence au succès de la Reine des Neiges... Le zoo de Jurques n'aura que l'embarras du choix pour trouver un nom à ce bébé panthère des neiges.

Vous avez jusqu'à demain, vendredi 24 juillet, pour donner vos idées. Ensuite, c'est la maman panthère qui aura le dernier mot : trois pancartes avec trois des prénoms sélectionnés lui seront présentées dans son enclos et le premier qu'elle ira sentir sera le prénom du bébé.