Notre-Dame-de-Bondeville : il s'introduit dans un appartement et agresse son locataire

Les faits se déroulent jeudi 23 juillet aux alentours de 1h du matin. Un individu escalade le premier étage d'un immeuble situé à Notre-Dame-de-Bondeville, monte sur le balcon et brise la porte-fenêtre. Il rentre alors dans l'appartement et est surpris par la famille présente dans l'appartement.

Il porte alors des coups au visage du locataire et tente de prendre la fuite. Un voisin veut s'interposer mais ne parvient pas à arrêter le fuyard.

Les victimes font appel aux services de police et donnent la description de l'individu, qui est interpellé quelques minutes plus tard. Né en 1986 et sans domicile fixe, il est placé en garde à vue.