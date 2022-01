Paris (AFP). Canal+: les Guignols vont passer en diffusion cryptée

L'émission emblématique de Canal+, "Les Guignols de l'info" ne sera plus diffusée en clair mais restera une émission quotidienne diffusée vers 20h50 en crypté, a annoncé mercredi le directeur général du groupe Maxime Saada. "C'est pour donner plus de valeur aux abonnements que nous avons décidé de passer "Les Guignols" en crypté", a déclaré le responsable dans une interview au quotidien Le Figaro. Les téléspectateurs pourront retrouver l'émission satirique en clair le dimanche et l'émission sera aussi disponible sur Dailymotion après la diffusion quotidienne sur Canal+. L'émission phare de la chaîne, dont le retrait possible avait suscité une vaste levée de bouclier au début de l'été, conservera son budget de 17 millions d'euros. "Nous considérons que c'est une pépite et nous voulons donc développer son exposition. Il n'a jamais été question de les faire disparaître" a déclaré Maxime Saada au Figaro dévoilant une partie de la nouvelle grille de rentrée de la chaîne cryptée. M. Saada a précisé qu'Antoine de Caunes qui quitte "Le Grand Journal" --la plus célèbre émission en clair de Canal+ qu'il présentait depuis 2013-- présenterait un show en deuxième partie de soirée diffusé à partir du mois d'octobre. Maxime Saada a confirmé que Maïtena Biraben, jusqu'à présent présentatrice de l'émission du dimanche de Canal+, "Le Supplément" remplacerait Antoine de Caunes à la présentation du Grand Journal.

