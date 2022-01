Crise agricole : les blocages se lèvent en Basse-Normandie

Mis à jour 15h40

Dans l'Orne et dans la Manche, des barrages sont déjà levés ou en cours de retrait. Dans le Calvados, les barrages sur le périphérique de Caen seront enlevés d'ici ce soir, selon la FRSEA.

C'est peut-être la fin du mouvement de blocage en Basse-Normandie. Après la visite du ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll à Caen hier soir et la présentation, ce mercredi midi, d'une série de propositions pour améliorer la situation des éleveurs en France, les agriculteurs pourraient lever leurs barrages avant la fin de la journée.

"On entend depuis ce midi le chiffre de 600 millions d'euros d'aides, nous confiait ce mercredi après-midi un responsable syndical, mais c'est en réalité 50 millions d'argent sonnant et trébuchant, le reste étant des garanties... Ce n'est pas à la hauteur de nos enjeux financiers dans l'ensemble des exploitations françaises. Ce qu'il faut, c'est mieux fixer les prix."

Malgré des réponses "incomplètes", les agriculteurs semblent tout de même relever les efforts du gouvernement, et sont en train de décider de la levée des blocages. "Il y a du boulot dans les fermes, on ne peut pas être là tout le temps. On va sans doute lever les blocages, mais ce n'est pas l'arrêt définitif de tout ce qu'on a entrepris".