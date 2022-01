Votez - HITS ETE 2015 - Le top 10 avec Omi, Kygo, Jason Derulo ou encore Major Lazer

L'an passé à la même période nous écoutions les hits de Sia (Chandelier), Milky Chance (Stolen Dance), Black M (Sur Ma Route) ou encore Mr Probz (Waves) et Lilly Wood & The Prick (Prayer in C).

Aujourd'hui les artistes en forte rotation ont changé, voici les 10 hits les plus joués depuis le début de l'été avec leurs clips respectifs:

1- Omi "Chearleader"

2- Major Lazer ft Dj Snake "Lean On"

3- Frero Delavega "Le Chant Des Sirènes"

4- Feder "Goodbye"

5- Jason Derulo "Want To Want Me"

6- Kygo ft Parson James "Stole The Show"

7- Cris Cab "English Man In New York"

8- David Guetta ft Nicki Minaj Bebe Rexha & Afrojack "Hey Mama"

9- Felix Jaehn "Ain't Nobody"

10- Lost Frequencies ft Janieck Devy "Reality"