Musique. La collaboration inattendue du jour : Amir et Jason Derulo

Amir est actuellement occupé hors de la scène avec une pièce de théâtre dans laquelle il tient le rôle principal. Il interprète le nageur Alfred Nakache dans "Selectionné", en tournée dans toute la France.

Mais Amir n'en oublie pas pour autant la musique, et il sort ce vendredi 24 novembre un duo avec la star internationale Jason Derulo. Ce dernier est habitué à nous faire danser, et ils se sont donc associés sur ce titre qui compare la vie à une course automobile. Voici la musique avant de découvrir un clip prochainement on l'espère.