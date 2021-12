Rennes (AFP). Eleveurs: nombreuses actions en cours dans l'ouest en soirée et dans la nuit

De nombreuses actions étaient en cours mardi soir dans l'ouest où les éleveurs s'apprêtaient à maintenir pendant la nuit un certain nombre de barrages établis dans la journée. Il n'y a "pas de raison de lever les barrages" des éleveurs, qui pourraient même s'étendre à d'autres régions mercredi, avait indiqué mardi soir à l'AFP Xavier Beulin, président de la FNSEA, après une réunion au ministère de l'Agriculture. Après la Normandie entrée en action dès dimanche, plusieurs routes nationales étaient bloquées mardi soir en Bretagne en raison de barrages établis par les agriculteurs, notamment dans le Finistère sur le pont de Morlaix (RN12), le pont de l'Iroise (RN165, à la sortie de Brest en direction de Quimper) et les accès à Quimper, selon CRIR. En Ille-et Vilaine, des barrages ont été établis aux ronds-points donnant accès à Saint-Malo. Les éleveurs contrôlent les camions et vont déverser devant les grandes surfaces les viandes d'importation notamment, a indiqué la préfecture. De même source, on mentionne des barrages également sur l'axe Rennes-Nantes, à Bain de Bretagne, ainsi qu'au péage de la Gravelle, le dernier avant l'entrée en Bretagne, où des contrôles sont également effectués sur les camions. Environ 80 tracteurs se sont aussi rassemblés à Saint-Brice-en-Cogles où sont notamment implantés un abattoir et une laiterie. Plusieurs actions sont également en cours dans le Morbihan (Lanester, Ploërmel notamment), de même que dans les Côtes d'Armor (Lannion, Guingamp, en particulier) où la RN12 est également coupée depuis le début d'après-midi dans le secteur de Lamballe. "J'ai l'impression que ça se mobilise de plus en plus, il y a encore des tracteurs qui arrivent ce soir", a déclaré à l'AFP peu après 22H30 le président de la Fdsea des Côtes d'Armor, Didier Lucas, présent sur ce dernier barrage. En Vendée, les producteurs sont également entrés en action et la Fdsea annonce le blocage de l'entreprise Sodebo, à Saint-Georges-de-Montaigu, avant de nouvelles actions mercredi. Par ailleurs, en Normandie, les éleveurs restent très mobilisés et ont apparemment maintenus pour la nuit leurs principaux barrages, qu'ils tiennent depuis dimanche, malgré la rencontre avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, à Caen mardi après-midi.

