Crise agricole : 200 tracteurs bloquent les voies d'accès à Evreux

Le mécontentement des agriculteurs normands ne s'apaisent pas. Après avoir bloqué les villes de Caen et du Neubourg, les agriculteurs s'en prennent à Evreux dans l'Eure. "Ce sont 200 tracteurs qui bloquent les voies ce matin et nous avons déchargé des bennes de fumier devant les magasins de grandes distribution", indique Bastien Hennequez, secrétaire général du syndicat des Jeunes Agriculteurs de l'Eure.

Des blocages qui pourraient se poursuivre

En tout, cinq points de blocage ont été formés par les tracteurs dans l'espoir d'interpeller le préfet de l'Eure : "Nous aimerions pouvoir discuter avec le préfet, mais il n'est toujours pas sorti de son bureau. S'il refuse de s'entretenir avec nous, nous poursuivrons le blocage cet après-midi", explique Bastien Hennequez.

Une mobilisation qui vient en soutien des actions qui sont menées par les agriculteurs en Basse-Normandie face à la situation oppressante qu'ils subissent. Les deux voies menant au Mont-Saint-Michel sont par ailleurs encore bloquées ce mardi matin 21 juillet. Leurs revendications sont claires selon Bastien Hennequez : "On vient manifester contre le prix d'achat de notre production qui est trop faible et qui ne couvre plus nos coûts. Aujourd'hui ce sont 22 000 agriculteurs qui sont sur le carreau, dont 10% qui sont en faillite".