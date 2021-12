Crise agricole : "Bloquer un périph', c'est efficace"

C'est la deuxième journée de mobilisation pour les agriculteurs du Calvados. Depuis hier, lundi 20 juillet, ils bloquent les axes principaux du périphérique caennais. Voir notre article: Les photos du blocage à Caen, lundi 20 juillet

Cette mobilisation est pour eux l'occasion de faire de la pédagogie auprès du grand public, en expliquant pourquoi ils ont décidé de se mobiliser en plein été (pendant les moissons). Pour Stanislas Dutel, président des Jeunes agriculteurs de Lisieux-Cambremer, et Kévin Marie, agriculteur à Lisieux, les raisons ne manquent pas...



Le périphérique est plus médiatisable qu'un parking de supermarché

C'est donc pour cette raison que les agriculteurs ont décidé de prendre d'assaut le périphérique. Un périphérique "plus médiatisable et qui fait plus de bruit" selon eux que lorsque des actions sont menés sur un parking de supermarché ou devant un distributeur.