Torigni-sur-Vire, six mois de prison pour violence en récidive

Les faits se seraient déroulés au terme d'une journée alcoolisé entre les protagonistes. La victime a été passé à tabac par le prevenu et un jeune de 15 ans présent lui aussi sur les lieux. Des coups de poings et coups pieds provoquants bleus et fractures sur le corps de la victime.

Problème, le prévenu, interpellé rapidement par les gendarmes, est loin d'être un novice en la matière. Au moment de l'agression, il portait d'ailleurs un bracelet électronique hérité d'un condamnation récente pour le même type de faits.

Cette fois-ci, il n'évite pas la prison avec une condamnation à 6 mois de détention.