Lundi 20 juillet, il est 21h45 lorsqu'un individu né en 1996 et demeurant à Wavrin dans le Nord est interpellé par les services de police. Il était ivre et lançait des bouées et des transats de Rouen sur Mer dans la Seine.

C'est un agent de sécurité du site qui a fait appel aux forces de l'ordre. L'individu, qui avait 1,36g d'alcool dans le sang, a été placé en garde à vue.