Crise agricole : François Hollande présentera demain un plan d'urgence

"Demain, le Conseil des ministres prendra des décisions. J'ai demandé qu'au-delà de la question de la distribution, des prix, il puisse y avoir un plan d'urgence pour les éleveurs français et les producteurs de lait", a déclaré le chef de l'Etat lors de son arrivée au Conseil économique, social et environnemental pour le Sommet des consciences sur le climat.

"La situation des éleveurs et des producteurs de lait est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé les distributeurs à prendre leurs responsabilités. Ils doivent tenir des engagements, il y a une vérification qui sera faite dès ce soir puisqu'un médiateur a été désigné, il remettra son rapport cet après-midi au ministre", a aussi déclaré le président de la République. "Je demande à tous les agriculteurs de comprendre que nous sommes tous mobilisés, nous sommes conscients de leurs difficultés, elles sont très grandes et elles appellent des mesures structurelles - elles seront prises - et des mesures conjoncturelles, c'est-à-dire l'urgence, elles seront également décidées demain".