Un jardin partagé sur l'île Lacroix

À Rouen, ils sont une dizaine de membres, très impliqués. Il y a deux mois, ils ont planté leur premier jardin partagé. "Jusqu'à présent, nous avons plutôt installé des bacs, à Saint-Sever ou à Darnétal", explique Corinne, qui participe au mouvement depuis un an. Chaque fois, l'objectif est le même : "Que les citoyens se réapproprient un espace et qu'ils retrouvent le goût du jardinage". Si les bacs connaissent un succès jusqu'à présent mitigé, le jardin intrigue. "On apporte quelque chose de positif dans le quartier, ça embellit l'espace", estime Corinne qui espère voir prochainement les citoyens du quartier gérer eux-mêmes les tomates, les bettes et la bourrache déjà plantées.