Paris (AFP). Caen: les éleveurs refusent de lever leurs barrages malgré l'invitation du ministre

Les dizaines d'éleveurs qui bloquent lundi les accès à Caen refusent de lever leurs barrages et continuent de demander la venue du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll qui a proposé de les recevoir jeudi à Paris, ont-ils indiqué à l'AFP. "On reste sur notre position, on veut un ministre de terrain" qui réunisse tous les acteurs de la filière, producteurs, industriels des abattoirs et des laiteries et centrales d'achat des distributeurs, ont déclaré Jean-Yves Heurtin, président de la FDSEA du Calvados et Samuel Bidert, responsable des Jeunes Agriculteurs (JA).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire