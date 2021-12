Londres (AFP). Buckingham Palace déçu par la publication d'images de la reine faisant le salut nazi à six ans

Buckingham Palace s'est dit "déçu" vendredi par la publication par un journal britannique d'images supposées de la future reine Elizabeth II, âgée d'environ six ans, faisant le salut nazi au début des années 30. Le tabloïd The Sun fait sa une samedi avec une image de la future reine, levant son bras droit en l'air. Sa mère, la défunte reine mère Elizabeth, fait la même chose. Le journal titre: "Their Royal Heilnesses", un jeu de mot sur "Highnesses", "Altesses" en français, et "Heil Hitler", le salut nazi. "Il est décevant qu'un film tourné il y a quatre-vingt ans et provenant apparemment des archives personnelles de la famille royale ait été obtenu et exploité de cette manière", a déclaré un porte-parole de Buckingham Palace dans un communiqué. Il y a dix ans, The Sun, journal le plus vendu de Grande-Bretagne, avait publié une photo du prince Harry portant un brassard à croix gammée lors d'une soirée déguisée. Cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, Harry avait ensuite présenté ses excuses. Les images publiées samedi par le Sun sont tirées d'un film amateur, jamais rendu public auparavant, d'une vingtaine de secondes, tourné en 1933 ou 1934 dans la demeure d'été de la famille royale, le château écossais de Balmoral. La vidéo, mise en ligne sur le site du journal, montre la future reine levant son bras trois fois en l'air, tout en dansant et en jouant avec un chien corgi. Dans le groupe se trouve aussi la soeur de la reine, la princesse Margaret et leur oncle, le futur roi Edouard VIII, qui est apparemment en train de les encourager à agir ainsi. La nature précise des liens d'Edouard VIII avec les nazis est toujours débattue en Grande-Bretagne. Edouard a rencontré Hitler en Allemagne en 1937, un an après avoir abdiqué pour pouvoir épouser une Américaine divorcée, Wallis Simpson. The Sun a justifié la publication de ces images en disant qu'elles offraient "un aperçu fascinant des préjugés tordus d'Edouard VIII". "Nous les publions aujourd'hui en sachant qu'elles ne donnent en aucune manière une mauvaise image de notre reine, de ses défuntes soeur et mère", ajoute le journal. Une source proche de la famille royale parlant sous le couvert de l'anonymat a souligné que la future reine aurait été "tout à fait incapable de donner une signification à ce geste" à un si jeune âge. "Le service et le dévouement de la reine et de sa famille au bien-être de notre nation durant la guerre (la Seconde Guerre mondiale, ndlr) et les 63 ans que la reine a passés à établir des relations entre les nations et les peuples parlent d'eux-mêmes", a ajouté la source. Selon la même source, "personne à ce moment-là ne savait comment cela (la situation en Allemagne, ndlr) allait évoluer". L'affection dans laquelle de nombreux Britanniques tiennent toujours la Reine Mère, décédé en 2002, est largement liée à sa décision et à celle de son mari, le roi George VI, de ne pas quitter Londres pendant le "Blitz", les bombardements allemands sur Londres durant l'été 1940.

