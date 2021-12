Paris (AFP). Projet d'attentat: les trois suspects placés en détention provisoire

Un jihadiste du groupe Etat islamique (EI) présent en Syrie a demandé à l'un des trois suspects du projet d'attaque contre un site militaire des Pyrénées-Orientales de "frapper" en France, a révélé vendredi le procureur de la République de Paris. Un juge d'instruction a mis en examen vendredi, du chef d'association de malfaiteurs terroriste criminelle, les trois suspects, âgés de 17, 19 et 23 ans, qui ont été placés en détention provisoire, après avoir passé quatre jours en garde à vue. Les trois jeunes hommes, ainsi qu'un adolescent de 16 ans relâché depuis, avaient été arrêtés en toute discrétion la veille du 14 juillet, près de Valenciennes (Nord), au Chesnay (Yvelines) et à Marseille. Mais François Hollande avait pris de court les responsables de l'antiterrorisme en révélant mercredi que "des actes terroristes" avaient été déjoués "cette semaine". Les suspects se sont connus sur les réseaux sociaux et ont préparé ensemble leur départ en Syrie pour y mener le jihad, selon les premiers éléments de l'enquête. Mais la radicalisation du plus jeune, repérée par le renseignement, a été signalée par un membre de sa famille. Décrit comme "un élément moteur", le jeune nordiste de Beuvrages (Nord) a été repéré et a fait l'objet d'un entretien administratif. Dans l'impossibilité de se rendre en Syrie, il a alors reçu instruction d'un jihadiste se trouvant en Syrie de "frapper sur place en France", a indiqué le procureur de Paris, François Molins. - 'Investi d'une mission' - Après des échanges avec les deux autres suspects, Antoine Frèrejean (19 ans) et Djebril Amara (23 ans), le choix s'est porté sur le sémaphore de Fort Béar, un camp militaire sur les hauteurs de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) où avait officié le plus âgé des trois, alors marin. Ils auraient envisagé de tuer des militaires et de décapiter le chef du détachement, en filmant la scène pour la diffuser sur internet. L'exécution de ce projet aurait été envisagée pour fin décembre 2015 ou début janvier 2016, mais aucun des trois n'a indiqué, lors de sa garde à vue, avoir choisi cette période en référence à la date anniversaire des attentats de janvier 2015, a précisé François Molins. "Il était prévu qu'ils se fournissent notamment en armes de poing", a-t-il expliqué. Aucune arme ni explosif n'a été retrouvé à leurs domiciles. Djebril Amara avait été guetteur au sémaphore avant d'être réformé de la Marine "pour troubles d'adaptation au métier de militaire". Son contrat a pris fin en janvier 2015. Il avait des problèmes de santé et aurait pu "nourrir une rancune personnelle contre le chef de détachement", selon une source proche du dossier. Selon M. Molins, il a expliqué en garde à vue "s'être senti investi d'une mission au service de l'EI et vouloir répondre aux consignes de cette organisation terroriste en attaquant une cible" en France. Les militaires sont des cibles récurrentes des jihadistes : Mohamed Merah en avait assassiné trois et très grièvement blessé un, en mars 2012. Des membres de la cellule dite de Cannes-Torcy, démantelée quelques mois plus tard, projetaient d'attaquer des soldats. Et plusieurs militaires déployés dans le cadre de l'opération Vigipirate ont été agressés. Vendredi, des habitants de Beuvrages ont décrit le jeune suspect de 17 ans comme un garçon féru d'informatique, "sérieux" et "travailleur". Il venait de décrocher une mention Bien au baccalauréat, selon une source proche du dossier. "D'après les personnes qui ont pu l'approcher", le garçon "était très réservé", a confié le maire du village, André Lenquette, qui avait été mis au courant d'une intervention policière pour le capturer en début de semaine. "Mais de là à imaginer que c'était lui pratiquement l'instigateur"

