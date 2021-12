Un deuxième corps sans vie retrouvé sur une plage du Calvados

Un deuxième corps sans vie après celui retrouvé hier à Tracy-sur-Mer dans le Bessin, a été retrouvé la nuit dernière à une quarantaine de kilomètres à l'ouest, à Merville-Franceville. Vers 22h30 hier, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été informé de la disparition d’un homme dans le secteur de la baie de Sallenelles. Une unité d’intervention des pompiers, l’Alizée 14, avec à son bord des plongeurs et des sauveteurs aquatiques ainsi qu’un véhicule de secours aux victimes (VSAV) de Ouistreham ont immédiatement été envoyés sur place, tout comme un hélicopète de la Marine nationale et une patrouille terrestre de gendarmes et de pompiers.

Les recherches réalisées n’ont pas permis de retrouver l’homme de 45 ans porté disparu. La zone de recherches ayant été investigué à plusieurs reprises, les recherches en mer ont été suspendues. Les recherches à terre ont quant à elles été maintenues. Et c'est tard dans la nuit, vers 1h, que les gendarmes ont découvert le corps de la personne portée disparue. Agé de 45 ans, il ne semble pas être mort d'une noyade. La cause est actuellement soumise à une enquête.