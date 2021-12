Berlin (AFP). Grèce: feu vert du Bundestag allemand aux négociations sur un 3e plan d'aide

Les députés de la chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag, ont donné vendredi à une large majorité leur feu vert à des négociations sur un troisième plan d'aide à la Grèce, de plus de 80 milliards d'euros. 439 des 598 votants, sur les 631 députés que compte l'assemblée, ont voté "oui" à la demande du gouvernement de pouvoir négocier cette nouvelle aide, a annoncé le président du Bundestag, Norbert Lammert. Cent dix neuf députés ont voté non et 40 se sont abstenus. Ce feu vert allemand était la dernière condition au début des négociations proprement dites sur le programme et la chancelière, Angela Merkel, et son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, étaient venus plaider avec force pour un "oui", la première arguant que l'alternative était d'aider à nouveau Athènes ou bien le "chaos assuré". Une cinquantaine de députés du camp conservateur de Mme Merkel (CDU/CSU) avaient prévu de voter "non", mais les Verts, dans l'opposition, voulaient se ranger derrière le principe d'une nouvelle aide Les députés avaient interrompu leurs vacances pour une séance exceptionnelle. M. Lammert leur a dit en clôturant la séance qu'ils pourraient être appelés à se réunir à nouveau avant la reprise officielle des sessions le 8 septembre. Le Bundestag devra approuver à nouveau, comme d'autres Parlements européens, le plan d'aide une fois que ses modalités et son volume auront été décidés. Première économie européenne, l'Allemagne est le plus gros contributeur aux plans d'aide mis en place pour les pays de la zone euro. Encore majoritairement opposés à une nouvelle aide au début du mois, les Allemands étaient à 53% favorables au nouveau plan selon un sondage publié vendredi. Sous la pression de Berlin, la nouvelle perfusion financière sera conditionnée à des conditions draconiennes, sous forme de réformes structurelles de l'économie grecque.

