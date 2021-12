Paris (AFP). Mort de Jean Lacouture, journaliste et biographe de grandes figures du XXe siècle

Jean Lacouture, journaliste, écrivain et biographe de certaines des plus grandes figures du XXe siècle comme de Gaulle, Mitterrand ou Hô Chi Minh, est mort jeudi à l'âge de 94 ans, a-t-on appris vendredi auprès de sa famille. Journaliste engagé ayant collaboré pendant une vingtaine d'années avec le quotidien Le Monde, Jean Lacouture est décédé chez lui, à Roussillon (Vaucluse) "paisiblement et dans la sérénité", a indiqué à l'AFP sa fille, Dominique Miollan-Lacouture, qui a précisé qu'une cérémonie serait organisée en septembre à Paris pour lui rendre hommage.

