Un nouvel espace de Coworking à Rouen en octobre

En octobre, ouvre un lieu au fonctionnement inédit à Rouen, dédié au cotravail. "L'idée repose sur deux piliers. On prend un lieu et une communauté et on essaye de faire travailler les gens ensemble", explique Pascal Givon, l'un des deux créateurs.

1 200 m2 disponibles

L'idée est venue de nos voisins d'outre-Atlantique, qui ont largement développé le concept. "Ils ont constaté que le chiffre d'affaires des entreprises augmentait de 30 à 40 % quand on les installe dans un espace de coworking". 300 à 500 coworkers peuvent investir les 1 200m2 de surface disponible. Bibliothèque, cuisine, bar à sieste, salle de sport, salon télé, terrasse, fumoir ou encore amphi permettent à chacun "de se sentir comme chez soi". Et pour les coworkers, qui payent soit à l'heure soit au forfait mensuel sans abonnement pour venir s'installer au 53 boulevard des Belges, un applicatif de réseau social est créé, permettant de les mettre en relation.

Si les rouennais, connus pour être très exigeants, sont convaincus, Pascal Givon et son associé Édouard Laubies envisagent de créer d'autres espaces de coworking en Normandie.

Pratique. www.now-coworking.com