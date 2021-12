Rouen : le cinéma Omnia bientôt en travaux

Lundi 6 juillet, en conseil municipal, a été voté à l'unanimité le budget des travaux de rénovation et de mise en conformité du cinéma l'Omnia, installé rue de la République depuis cinq ans. Des travaux attendus par tous, et qui devraient débuter en 2017. Le temps pour la ville, propriétaire des lieux de "lancer les études et faire les demandes de subvention", indique Christine Argelès, première adjointe au maire.

Près de 3 millions d'euros de budget

Le budget voté est conséquent, 2,7 millions d'euros. La Région devrait contribuer à hauteur de 700 000€, la Métropole de 500 000€, le Centre National de la Cinématographie de 500 000€ et la ville enfin devrait participer à hauteur de 850 000€. Côté aménagement, les travaux devraient d'abord concerner quatre salles - dont la plus grande - et surtout l'accessibilité des personnes handicapées. "Nous avons un rôle de conseils sur la façon dont on imagine le cinéma de demain pour qu'il soit le plus accueillant possible", indique Hervé Aguillard, directeur du cinéma. Mais évidemment, la décision finale revient à la ville. Après cette première phase de travaux, qui devrait voir le jour courant 2017 et ne devrait pas donner lieu à une démolition du lieu, une seconde phase concernera la rénovation des autres salles. "Nous sommes confiants sur cet investissement. Ce sont des travaux indispensables pour l'Omnia." D'ores et déjà la ville prouve son investissement. "120 000€ sont engagés pour changer les fauteuils défectueux et rénover ceux qui en ont besoin cet été."

Un Omnia nouvelle génération, c'est pour bientôt !