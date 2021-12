Athènes (AFP). Grèce: les banques rouvriront lundi, retraits limités à 60 euros par jour

Les banques en Grèce, fermées depuis le 29 juin, vont rouvrir lundi mais les Grecs ne pourront toujours que retirer 60 euros par jour, a indiqué jeudi soir le ministre-adjoint des Finances Dimitris Mardas à la télévision publique Ert. "A partir de lundi, les citoyens peuvent aller aux guichets des banques et faire toute opération", a dit le ministre tout en soulignant que les retraits resteraient limités à 60 euros par jour. L'annonce de la réouverture des banques intervient quelques heures après que la Banque centrale européenne(BCE) eut décidé le relèvement de 900 millions d'euros sur une semaine du plafond des prêts d'urgence accordés aux banques grecques (ELA) et que la zone euro eut donné son vert pour des négociations sur un troisième plan d'aide à la Grèce sur trois ans. Ces décisions ont été prises au lendemain de l'adoption par le Parlement grec d'un premier volet des mesures d'austérité réclamées par les créanciers du pays. Dans un communiqué jeudi soir, le ministère des Finances a indiqué que la fermeture des banques serait prolongée jusqu'à dimanche 19 juillet. Il s'agit de la troisième semaine de fermeture d'affilée des banques, décidée fin juin, après l'enregistrement de retraits massifs de la part des Grecs inquiets. La mesure visait à "protéger le système financier et l'économie grecque en raison du manque de liquidités", selon le ministère. Depuis la fermeture des banques et l'imposition d'un contrôle des capitaux, la somme maximale que les personnes possédant une carte sur un compte grec peuvent retirer est de 60 euros par jour. Les touristes et autres personnes possèdant une carte sur un compte étranger ne sont pas soumis à cette restriction. Certaines succursales de banques sont restées ouvertes pour les retraités qui ne possèdent de cartes de retrait d'argent.

