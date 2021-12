Cela fait 8 mois que l'album "Motions" de Calvin Harris est sorti et les fans n'attendaient qu'une chose, qu'il publie un nouveau morceau avant un prochain disque. C'est chose faite avec l'arrivée de "How Deep Is Your Love", un titre sur lequel il collabore avec Disciples, une formation dub anglaise parmi les plus recherchée des sound system.

Il a été publié (en partie) sur le compte Instagram de l'artiste avant la sortie officielle du single complet dans la journée de ce jeudi 17 juillet.