Paris (AFP). Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent en moyenne de 2,5%

Les tarifs réglementés d'électricité augmenteront en moyenne de 2,5% au 1er août, a annoncé jeudi la ministre de l'Energie et de l'Ecologie Ségolène Royal. "L'augmentation sera de 2,5% au 1er août et pour certains consommateurs ce sera zéro et notamment pour toutes les consommations des artisans, des commerçants, des petites entreprises", a déclaré Ségolène Royal au micro de BFM TV. Mercredi, la Commission de régulation de l'énergie avait préconisé une hausse de 8% des tarifs bleus (résidentiel et petites entreprises).

