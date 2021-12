Washington (AFP). Pluton: après les célébrations, place à la science

New Horizons a marqué l'histoire de la conquête spatiale mardi en effectuant le premier survol rapproché de Pluton et les scientifiques avaient hâte de récolter enfin les fruits de leur travail avec l'arrivée mercredi des premières données emmagasinées par la sonde. La journée à suspense vécue mardi par les techniciens de la Nasa a été un moment fort de l'histoire de la conquête spatiale et la confirmation du succès de la mission dans la soirée a été unanimement saluée. Le président américain Barack Obama par exemple, qui avait déjà envoyé un message de félicitations dans la journée, s'est fendu d'un nouveau tweet après que New Horizons a envoyé une communication confirmant que tout s'était déroulé sans anicroches. "Pluton vient juste d'avoir son premier visiteur! Merci à la Nasa, c'est un grand jour pour la découverte et pour le leadership américain", a tweeté M. Obama. Les scientifiques du monde entier, à l'image du célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking, ont aussi salué l'exploit de New Horizons. Cette petite sonde de la taille d'un piano avait été lancée en 2006, l'année même où Pluton, longtemps considérée comme la neuvième planète de notre système solaire, avait été reclassée en "planète naine" à cause de sa petite taille. Pluton est en effet plus petite que notre Lune par exemple. Mardi, la sonde a frôlé la petite planète à 12.400 km de distance après un périple de 5 milliards de kilomètres. Depuis Voyager 2, qui avait survolé Neptune en 1989, aucune nouvelle planète n'avait été approchée d'aussi près. - "D'incroyables surprises" - La sonde a passé la journée de mardi, quand elle était au plus près de Pluton, à effectuer des mesures et à prendre des photos, sans communiquer ni transmettre quoi que ce soit vers la Terre, si ce n'est le court message confirmant le succès de sa mission. Mercredi, elle devait enfin se tourner vers nous et commencer à envoyer son flot de données. "Il y a un enthousiasme incroyable à travers le monde grâce à New Horizons, et le meilleur reste à venir: rien que les premières bribes de données sont enthousiasmantes", s'est réjoui l'ancien astronaute John Grunsfeld, aujourd'hui directeur des missions scientifiques de la Nasa. "Maintenant nous voyons Pluton. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait, ça aurait pu être intéressant, sans plus Mais la chose extraordinaire à propos de l'exploration, de la science, c'est que la nature nous réserve toujours d'incroyables surprises. Il s'avère que Pluton est un monde complexe absolument fascinant, et il va nous falloir du temps pour comprendre tout ce qui se passe", a-t-il ajouté. Parmi les données que la sonde doit envoyer mercredi doit figurer l'image la plus précise jamais prise de Pluton. Et pour mettre l'eau à la bouche des amateurs d'astronomie, la Nasa avait déjà diffusé mardi matin une photo assez précise de la planète naine, transmise par New Horizons avant son survol rapproché. Déjà, cette image était "1.000 fois plus précise que ce que nous pouvons faire avec les meilleurs télescopes ici sur Terre", avait souligné Alan Stern, le principal scientifique de la mission, avec "une résolution de 4 km par pixel". Les images attendues mercredi devraient être encore plus nettes et détaillées, avec une résolution d'environ 100 mètres par pixel, mais la photo de mardi permettait déjà aux chercheurs d'entrevoir beaucoup de choses. "A propos de cette grande forme de coeur, on ne sait pas encore ce que c'est. On voit des cratères à la marge, c'est une région très intéressante et j'ai hâte de recueillir des informations sur la composition de ces zones claires et plus foncées", expliquait ainsi Cathy Olkin, directrice adjointe du projet. Grâce aux données envoyées par New Horizons ces derniers jours lors de son approche, les chercheurs ont déjà pu notamment confirmer la présence de glace sur les pôles et affiner les mesures sur la taille exacte de la planète naine.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire