Laurel (Etats-Unis) (AFP). La sonde New Horizons passe au plus près de Pluton

La sonde spatiale New Horizons, lancée par la Nasa en 2006, est passée mardi au plus près de Pluton, un survol historique qui va permettre d'en apprendre beaucoup sur la planète naine, selon la Nasa. Lancée à plus de 49.300 km/h après un voyage de 5 milliards de kilomètres, New Horizons est passée à seulement 12.430 km de Pluton à exactement 11H49 GMT, a précisé l'Agence spatiale américaine. Ce passage symbolique a été accueilli par des cris de joie des techniciens, de leurs familles et de centaines d'invités dans les locaux de la Nasa où est gérée cette mission, à Laurel (Maryland, est), en banlieue de la capitale Washington. Durant une fenêtre de quelques heures New Horizons va devoir emmagasiner un maximum d'images et d'informations sur cette planète dont on sait pour le moment peu de choses. La sonde poursuivra ensuite sa route pour aller observer la ceinture de Kuiper, un vaste amas de débris au-delà de l'orbite de Neptune. La sonde dispose de sept instruments de mesures très performants. Elle doit scanner la surface de Pluton, analyser la composition de son atmosphère, sa géologie, relever la température à sa surface et prendre des photos. Malheureusement New Horizons, qui fait la taille d'un piano, n'est pas en mesure de communiquer en même temps qu'elle effectue ses analyses. Les scientifiques de la Nasa devront donc attendre la fin de journée pour recevoir un premier signal transmis par l'appareil indiquant que tout s'est déroulé comme prévu. Il existe un faible risque que la sonde, passant si près de Pluton, ne percute des débris en orbite autour de la planète naine, ce qui pourrait sérieusement l'endommager, voire la détruire. Les techniciens de la Nasa attendaient ainsi fébrilement la première transmission de New Horizons, attendue mardi soir peu avant 21H00 (01H00 GMT mercredi). Le projet New Horizons a coûté environ 700 millions de dollars.

