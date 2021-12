Vienne (AFP). John et Javad, le drôle de couple à l'origine de l'accord nucléaire iranien

Pourtant, au fil de plus de 21 mois de négociations acharnées pour solder douze ans de crise internationale sur le nucléaire iranien, les deux hommes se sont révélés être aussi inébranlables et rusés l'un et que l'autre. Depuis leur poignée de main historique à l'ONU en septembre 2013, ils ont appris à se connaître au fil de quelque 50 réunions et ne s?appellent plus que par leurs petits noms, "John" et "Javad". Mais si la cordialité est de mise et s'il leur arrive occasionnellement de blaguer ensemble, leur relation est restée essentiellement professionnelle, sans donner naissance à une amitié plus profonde. - 'Artistes' de la diplomatie - M. Zarif dispose toutefois d'une connaissance approfondie des ressorts politiques américains : il a étudié aux Etats-Unis et y a travaillé de nombreuses années comme diplomate aux Nations unies, y devenant ambassadeur entre 2002 et 2007. Un avantage certain dans cette négociation particulièrement ardue. "Il a la capacité de vendre des politiques qui sont fondamentalement problématiques du point de vue américain d'une manière qui les rend totalement convaincantes et attrayantes", souligne l'analyste Suzanne Maloney de la Brookins Institution. Mais les années passées aux Etats-Unis ont valu à Zarif d'être attaqué par les ultraconservateurs et d'être mis à l'écart par l'ex-président Mahmoud Ahmadinejad en 2007. Malgré un spectaculaire retour en grâce à la faveur de l'élection de M. Rohani en 2013, sa "diplomatie du sourire" reste contestée par les faucons de son pays, qui - Le catholique et le chiite - M. Zarif est aussi l'un des rares responsables iraniens à posséder un compte officiel en anglais sur Twitter, ce qui est en principe interdit en Iran. Il n'a pas hésité non plus à utiliser Youtube pour faire passer ses messages en Occident. Côté américain, M. Kerry est sans doute le diplomate qui a eu le plus de contacts avec les Iraniens à l'exception de la sous-secrétaire d'Etat Wendy Sherman. Dès 2012, il a fait partie des diplomates qui ont négocié dans le plus grand secret avec l'Iran, à Oman, la possibilité d'ouvrir des négociations sur le nucléaire. Les deux hommes ont un point commun : ils sont profondément croyants. Kerry le catholique et Zarif le chiite ont tous les deux ponctué les négociations viennoises par des visites à l'église et à la mosquée. M. Zarif aime à rappeler qu'il ne craint qu'une "seule puissance dans l'univers, Allah". Malgré la courtoisie affichée, les échanges ont parfois été animés et les murs du palais viennois qui a abrité les négociations ont à l'occasion tremblé lors de tête-à-tête. Sans toutefois mettre le dialogue en danger. L'enjeu était trop grand. Et l'accord scellé entre les "deux anciens adversaires est un triomphe, à la fois personnel et professionnel", relève Mme Maloney. Pour M. Kerry, 71 ans, ce succès représente sans doute un ultime sommet dans une carrière par ailleurs marquée par la défaite à la présidentielle de 2004 face à George W. Bush et l'échec à Pour M. Zarif, de 16 ans son cadet, le tableau de chasse peut encore s'enrichir de nombreux autres trophées.

