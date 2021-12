Vienne (AFP). Nucléaire iranien: réunion plénière finale à 08H30 GMT

L'Iran et les grandes puissances vont tenir une réunion plénière "finale" mardi à 08H30 GMT à Vienne au terme de plus de 16 jours de pourparlers sur le nucléaire iranien, a annoncé l'Union européenne. La "réunion plénière finale de l'E3/UE3 et de l'Iran aura lieu à 10H30 (08H30 GMT) à l'ONU" à Vienne, a indiqué la porte-parole de l'UE, Catherine Ray, sur son compte Twitter, utilisant la désignation européenne du groupe P5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne).

