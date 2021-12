Paris (AFP). Bouches-du-Rhône: incendie sur un site pétrochimique, plan Orsec déclenché

Un incendie est en cours mardi matin sur le site pétrochimique LyondellBassel à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône) et le plan Orsec a été déclenché, a-t-on appris de source proches de l'enquête. Vers 3H00 du matin, deux explosions ont retenti sur ce site situé près de l'étang de Berre et de l'aéroport de Marseille-Marignane. "Deux cuves, distantes de 500 mètres l'une de l'autre et remplies de produits chimiques, sont touchées", a expliqué une source proche de l'enquête. "Aucun blessé n'est à déplorer", selon la préfecture.

