Washington (AFP). Espace: la sonde New Horizons s'apprête à frôler Pluton

Après plus de neuf ans de voyage et 5 milliards de kilomètres, la sonde New Horizons s'apprête à frôler Pluton mardi, une occasion unique d'en savoir plus sur cette petite planète que les scientifiques connaissent mal. "Cela ressemble à de la science-fiction mais ce n'en est pas: mardi matin, New Horizons va survoler Pluton de très près", s'est réjoui Alan Stern, l'un des principaux ingénieurs qui travaillent sur ce projet à 700 millions de dollars. Les scientifiques ont dû faire preuve de patience: envoyée en janvier 2006, New Horizons, la sonde spatiale la plus rapide jamais lancée dans l'espace, arrive enfin au plus près de Pluton. Mais comme elle circule à grande vitesse, à environ 49.000 km/h, la petite sonde, de la taille d'un piano, ne va pas pouvoir s'arrêter et rester en orbite autour de la planète naine. Elle va juste frôler Pluton, passant à environ 12.000 km au plus proche, et durant une fenêtre de quelques heures elle va devoir emmagasiner un maximum d'images et d'informations sur cette planète dont on ne sait pour le moment pas grand chose. La sonde poursuivra ensuite sa route pour aller observer la ceinture de Kuiper, un vaste amas de débris au-delà de l'orbite de Neptune. New Horizons passera au plus près de Pluton mardi à 11H49 GMT, mais au fil de son approche elle envoie images et relevés depuis déjà plusieurs semaines. "Ce que nous avons déjà reçu de la sonde est incroyable, c'est au-delà de nos rêves les plus fous", a repris M. Stern, précisant que les images de la planète naine attendues dans les jours à venir seront de plus en plus précises. "En 24 heures, la qualité de la résolution de nos images va passer de 15 km par pixel, à moins de 100 m par pixel", a-t-il dit. "Si vous mettiez Central Park sur Pluton, la qualité de nos images nous permettra d'observer les différents étangs du parc, voilà jusqu'à quel point nos images vont s'affiner". - Effet de mirage - "Pour la première fois de l'histoire de l'humanité nous allons passer derrière Pluton et prendre des images depuis l'autre côté", a ajouté Leslie Young, qui est en charge de la planification exacte de la mission. Les relevés transmis ces derniers jours ont aussi permis aux chercheurs de faire certaines découvertes sur la surface de la planète naine. "On a appris ces dernières 48 heures que du nitrogène s'échappe de l'atmosphère de Pluton, on ne pensait pas en relever des traces aussi tôt, et il y a des calottes de glace aux pôles", a encore noté M. Stern. "Et nous avons découvert aussi que Pluton est un peu plus grosse qu'on ne le pensait jusqu'alors: elle a un rayon de 1.185 km, plus ou moins 10 kilomètres", ajoute le scientifique. "Jusque-là nos relevés manquaient de précision car l'atmosphère de Pluton est assez dense pour créer un effet de mirage qui ne nous permettait pas d'être aussi précis". La sonde dispose de sept instruments de mesures très performants. Elle va scanner la surface de Pluton, analyser la composition de son atmosphère, sa géologie, relever la température à sa surface et prendre des photos. Malheureusement, la sonde ne sera pas en mesure de communiquer en même temps qu'elle effectuera ses analyses. Les scientifiques de la Nasa devront donc encore patienter pour commencer à recevoir les précieuses informations collectées par New Horizons. La Nasa estime aussi qu'il y a un risque sur 10.000 que la sonde percute des débris autour de Pluton et qu'elle soit perdue corps et biens: "ça ne m'empêche pas de dormir", a tempéré Alan Stern. "Mais c'est sûr que jusqu'à la fin de la journée mardi il y aura un peu de stress". Les premiers éléments récoltés devraient parvenir au centre de contrôle de la mission à Laurel, en banlieue de Washington, mardi soir. Ensuite, il faudra au total des mois à la sonde pour transmettre tout le matériel collecté. L'épreuve de patience n'est donc pas encore terminée

