Bagdad (AFP). Irak: au moins 15.000 civils tués depuis le début de la guerre contre l'EI

Au moins 15.000 civils ont été tués et environ 30.000 blessés en Irak depuis le début de la guerre contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) en 2014, indique lundi une nouvelle enquête de l'ONU. Le bilan des victimes est probablement beaucoup plus lourd, souligne l'ONU, car ce décompte, qui s'arrête en avril, comprend seulement les victimes que l'organisation a été en mesure de vérifier. l'ONU a recensé "au moins 44.136 victimes civiles, dont 14.947 tuées", indique-t-elle dans le "Rapport sur la protection des civils dans le conflit armé en Irak". Des milliers de combattants irakiens et de jihadistes du groupe Etat islamique (EI) sont morts durant cette période, mais aucune statistique officielle ne précise leur nombre. L'Irak compte aussi plus de trois millions de déplacés depuis le début du conflit, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les hostilités ont commencé début 2014 avec l'offensive fulgurante des jihadistes de l'EI dans la province d'al-Anbar, à l'ouest de Bagdad. l'EI a ensuite conquis de vastes territoires, notamment dans le nord, où il a pris le contrôle de Mossoul, la deuxième ville du pays. Les forces gouvernementales, soutenues par les frappes de la coalition internationale, tentent depuis plusieurs mois de reprendre ces territoires. L'EI a revendiqué lundi une série d'attentats à la bombe qui ont tué dimanche au moins 23 civils dans des quartiers à majorité chiite de la capitale irakienne. Les explosions, dont plusieurs ont été causées par des kamikazes, ont fait aussi 68 blessés, selon la police et des sources médicales. Cette série d'attaques est l'une des plus meurtrières qu'ait connu la capitale irakienne depuis plusieurs semaines.

